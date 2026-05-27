アイドルグループ「虹のコンキスタドール」石浜芽衣のデジタル限定写真集『Maison de meme』が5月21日（木）に発売された。 石浜芽衣 写真集『Maison de meme』 石浜芽衣 写真集『Maison de meme』 2022年のアイドルデビュー以降、アイドル界のみならず、グラビアシーンも席巻中の石浜芽衣。本作はいつもよりガーリーな雰囲気に身を包んだ“めめ”が、キュートなルックスとグラマラスなボディを披露している。 石浜芽衣