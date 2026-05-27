インテリジェンス（情報収集・分析活動）の司令塔機能強化を目指す「国家情報会議」創設法が２７日、参院本会議で賛成多数により可決、成立した。政府はスパイ防止法制定や対外情報機関創設に向けて加速する。ただしプライバシーなどの権利や国会がチェックする民主的統制に関する機能は盛り込まず、課題が残った。同法案をめぐっては自民党と日本維新の会、野党の国民民主党、公明党、参政党が賛成。立憲民主党、日本共産党