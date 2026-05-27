◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―日本ハム（２７日・甲子園）阪神・及川雅貴投手が、１点ビハインドの７回に２点を失った。大山の拙守も重なって２死一、三塁のピンチを招き、途中出場の奈良間に右前適時打を浴びた。さらに、カストロに左前適時打を許した。いずれも甘い球を痛打され、天を仰いだ。連続試合無失点は「６」でストップ。ベンチの藤川監督も厳しい表情を浮かべた。