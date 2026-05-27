◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝５月２７日、美浦トレセン大阪杯６着から反撃を狙うレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）は、Ｗコースで外サトノビーツ（４歳１勝クラス）、中シックスペンス（５歳オープン）の３番手から追走して、６ハロン８１秒３―１０秒９で馬なりのまま好時計をマークした。マイル戦は昨年のマイルＣＳ（１２着