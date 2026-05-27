女優の桜井日奈子と「ＳＴＡＲＧＬＯＷ」の日穏（ＫＡＮＯＮ）が２７日、都内で行われた映画「死神バーバー」（いまおかしんじ監督、６月２６日公開）完成披露試写会に登壇した。真っ黒なドレス姿で登場した桜井。司会者から「発光しているように美しい」と絶賛されると、会場からは拍手が起こった。余命数日となった佐伯美帆（桜井）と、新米死神・サクマ（日穏）の奇妙な日々を描くヒューマン・ファンタジー。冒頭ではイラ