レザー調ならではの質感が映える、ちょっとおしゃれな【セリア】のアイテムをチェック。100均とは思えないスタイリッシュさが漂うアイテムは、シーンを選ばず気兼ねなく持ち歩けそうです。今回は、日常で使えるキーカバー & ミニメモ帳をご紹介。手持ちに加えれば、持ち物をグッと上品な印象に見せてくれそうです。 カギの紛失や汚れ防止にぴったり ブラックのシックな色味と、レザー