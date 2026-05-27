◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２７日・東京ドーム）巨人の戸郷翔征投手が今季２勝目を目指してソフトバンク戦に先発。７回１１７球を投げて７安打１失点で降板した。初回、先頭・正木にスライダーがすっぽ抜けて死球を与えたが２番・周東の飛球を左翼手・松本剛が好捕して左邪飛。３番・近藤を二直。続く４番・栗原には中前安打を浴びたが、２死一、二塁で５番・山本恵をフォークで空振り三振。走者