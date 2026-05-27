女優・風吹ジュン（７４）が生放送に出演し、その姿にネットは驚きに包まれた。風吹は２７日放送「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）に出演。さわやかなストライプのシャツを着こなしてニッコリ。毛先を軽く内側にカールしたふわふわのロングヘアも素敵だ！とても７４歳と思えぬ若々しさで、ネットは思わず二度見。「えーーーっ！７４歳ですか。。。って。７４歳！？６０代かと思ってた。なんて、ほんわかして可愛らし