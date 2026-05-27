◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―楽天（２７日・バンテリンドーム）中日のドラフト２位・桜井頼之介投手が先発して、６回６安打２失点。勝利投手の権利を持って降板した。初回に辰己の５号２ランで先制点を献上。２試合連続で先制を許した。だが、味方打線がすぐさま反撃に成功した。直後に１死一、三塁から、細川の遊ゴロの間に１点を返すと、３回に鵜飼の４号ソロで追いついた。４回には、石川昂の２号ソロで勝ち越