「ミスヤングチャンピオン2024」でグランプリに輝いたグラビアアイドルの暫が24日、自身のインスタグラムを更新。野球のキャッチャー姿を披露し、反響を呼んでいる。 【写真】とんでもないフィット感アンダーシャツって素晴らしい ユニホームに身を包んだ下半身はレガースを着用。上半身はアンダーシャツ、マスクこそしていないものの、ミットを構える姿は本格的。インフルエンサーと