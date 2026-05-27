記事ポイント1986年開業以来の伝統メニューを集めたグランキュイジーヌ・コース「クラシックガストロノミー」が、2026年6月1日より「メインダイニング いと桜」で提供されますチューリンサービス・ゲリドンサービスなど格式ある卓上演出を含む全6品、1名\25,000（別途サービス料15%）の構成です開業40周年を記念した個室プランと「茶寮」特別会席「雅」も2027年3月31日まで同時展開されます ザ・プリンス 京都宝ヶ池が2026年