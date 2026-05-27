お笑いコンビ「アンタッチャブル」山崎弘也（50）のプライベートショットが公開され、「一瞬誰か分からなかった」「ザキヤマさんに見えなかった」といった驚きの声が寄せられている。【映像】「一瞬誰か分からなかった」ザキヤマと香取慎吾の2ショットこれまでフジテレビ系バラエティ番組「おじゃMAP!!」などで共演してきたタレント・香取慎吾（49）のInstagramに度々登場していた山崎。サングラス姿でロケをしている様子や、