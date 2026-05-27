ABEMAは、5月28日から4日間連続で無料独占放送する『メトロック2026 〜東京ライブ最速放送〜』および『メトロック2026 〜独占生中継！〜』において、出演アーティストへのインタビューを敢行。東京公演DAY2のステージに登場したNEWSが、熱いパフォーマンスの裏側や今後の展望について語った。今年で4回目のメトロック参戦となるNEWSは、ステージを終えて「4回目になるのでホームのような空気も感じつつ、その中で面白い試みを