「筆談ホステス」の著書で知られ2月の衆議院選挙で初当選した自民党の斉藤りえ議員が、「音声読み上げ機器」を衆議院で初めて活用し障害者支援などについて質疑を行いました。【映像】「音声読み上げ機器」で質疑を行う斉藤議員自民・斉藤りえ衆院議員（機械が音読）「私は本日の質疑が民主社会の成熟に向けた大切な一歩であると感じると同時に、その歩みを後押しいただきました皆様に重ねて深くお礼申し上げる次第です」27日