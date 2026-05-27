ラリー・ジャパンの開催を前に26日、ABEMAでラリージャパン特別企画が公開され、世界に1台しかない希少なラリー車を取材した。【映像】世界で1台、ファン垂涎の蘇った名車（内外装あり）本企画で訪れた『富士モータースポーツミュージアム』は、静岡県小山町の富士スピードウェイに隣接する施設。国内外の自動車メーカー10社が連携して、国やメーカーの垣根を超えた貴重なレースカーやラリーマシンが一堂に解する場所として、2