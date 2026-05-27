ABEMAは、5月28日から4日間連続で無料独占放送する『メトロック2026 〜東京ライブ最速放送〜』および『メトロック2026 〜独占生中継！〜』において、出演アーティストへのインタビューを敢行。東京公演DAY1のステージを終えたばかりの、メトロック初参戦となる氣志團が興奮冷めやらぬ中で心境を語った。ステージ終了後行われたインタビューで、初めてメトロックへ参加した感想を問われた綾小路翔は、「憧れていたステージだっ