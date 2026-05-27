歌手の小林幸子が27日、都内で行われた『マイナビ ショードラアワード 2026』受賞式にサプライズで登場。ショートドラマに出演予定ということを明かし、期待感を語った。【全身ショット】二の腕すらり！ブラウンのノースリドレスで登場した森香澄小林は「千本桜」を歌唱しながら登場。会場からは歓声が上がった。新潟出身の小林は昨年、地元を舞台としたショートドラマ『湯けむりインフルエンサーさっちゃん』に出演。インフ