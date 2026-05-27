サッカーW杯北中米大会（来月11日開幕）に臨む日本代表は国内合宿の活動がオフだった27日、チーム合流を翌日に控えたMF遠藤航（33＝リバプール）が千葉市内で自主トレを行った。中村俊輔（47）、長谷部誠（42）両コーチと約1時間調整。31日のアイスランド戦（MUFGスタジアム）での実戦復帰へ、4カ月前に負った左足甲故障の影響を感じさせない動きを見せた。代表活動がオフだったこの日、静かなピッチで“超豪華”な自主トレが