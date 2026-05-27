記者が議員の仕事部屋におじゃまして様々な話を聞く企画「会館探訪」。初回は第100・101代総理大臣を務めた岸田文雄氏の議員会館の部屋を訪問した。【映像】岸田氏の部屋にある大谷翔平「WBC優勝ユニ」&選手全員のサイン岸田氏の部屋には、自身が総理大臣として議長を務め、2023年に主催した「G7広島サミット」の一枚の写真が飾られている。アメリカの大統領をはじめとする世界のトップが一堂に会した歴史的な瞬間について