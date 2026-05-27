大学入試について文部科学省はきょう（27日）、学力試験で合否が決まる「一般選抜」以外の「総合型選抜」と「学校推薦型選抜」では、面接を必須とすることなどを求める通知を国内全ての大学に出しました。文科省によりますと、「総合型選抜」と「学校推薦型選抜」は「入学志願者の能力や意欲を多面的・総合的に評価する」という理念のもと行われている選抜方法で、2月1日から始まる一般選抜と異なり「時間をかけて丁寧に行う」こと