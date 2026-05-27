記者が議員の仕事部屋におじゃまして様々な話を聞く企画「会館探訪」。初回は第100・101代総理大臣を務めた岸田文雄氏の議員会館の部屋を訪問した。【映像】岸田氏の部屋にある大谷翔平「WBC優勝ユニ」&選手全員のサイン岸田氏の部屋には、2016年に外務大臣としてオバマ大統領（当時）を被爆地・広島に招待した際の写真が残っている。写真には、オバマ氏と岸田氏が原爆ドームの近くに並んで立っている。当時、現場で取材