犬を外飼いしてはいけない理由 温度管理ができない 外飼いのデメリットは何と言っても温度管理ができないことです。近年はいわゆる『異常気象』も増えており、特に夏場はエアコンがなければ命の危険すら伴うような深刻な猛暑日が続出しています。 暑さや寒さへの耐性は犬種によるところも大きいですが、多くの犬にとって空調に頼らなければ体調不良を起こしてしまうリスクが相対的に高まっていると言えるでしょう。