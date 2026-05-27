犬が『あなた嫌いです』と言っているサイン５選 「なんだか愛犬がよそよそしい…」そう感じることはありませんか。大好きな愛犬に嫌われているかも、と少しでも頭をよぎると、飼い主としてすごく不安に思いますよね。 ここでは、犬が「あなた嫌いです」と言っているサインを紹介します。普段、愛犬から以下のような態度を取られていないか振り返ってみましょう。 1.逃げたり隠れたり避けるような行動をとる 犬は嫌