職務質問のスペシャリストを育成しようと、県警は27日、若手警察官27人を「職務質問育成者」として指定しました。また、先輩警察官による職務質問の実演も行われ、さっそくその技能を体感していました。パトカーの前に現れた不審な男性。＜警察官による実演＞「こんにちは、こんにちは、新潟県警察です。防犯パトロールで回ってました」県警による職務質問の実演です。その姿を見学する警察官たち。職務質問のエキスパ