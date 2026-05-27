ナゴヤ球場を拠点としているドラゴンズの2軍の拠点が、2030年代前半に移転し、「ドラゴンズ・ベースボールタウン」として整備されることになります。移転先の自治体の公募が5月27日、スタートしました。 ■コンセプトは「ファンや地域に開かれた施設に」 1996年にドラゴンズの1軍の本拠地の役目を終え、2025年は2軍がウエスタンリーグで優勝した「ナゴヤ球場」。 中日新聞経営企画