シャオミ・ジャパン社長の呂暁露氏は、2026年下期に向けて大型家電カテゴリーの導入を検討していると発表した。詳細な時期などは決まり次第、改めて発表するとしている。 製品画像はイメージだとしているため、実際に日本で展開されるモデルは不明だが、同社のエアコンや冷蔵庫、洗濯機などの展開を考えているものと見られる。 シャオミ・ジャパン社長 呂暁露氏 呂社長によると、目標として年内にい