けさ、山形県大江町の山林で、伐採作業をしていた６６歳の男性が死亡する労災事故がありました。 死亡したのは河北町西里に住む会社員の男性（６６）です。 警察によりますと、きょう午前９時ごろ、大江町の山林内で、男性が伐採作業をしていたところ、伐採した木が跳ね上がり顔面に衝突したということです。 一緒に作業をしていた人から知らせを受けた現場責任者が１１９番通報しましたが、到着した救急隊によりその場で死亡が