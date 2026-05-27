アンカー・ジャパンは、「Eufy」（ユーフィ）から、iOSとAndroidの両OSに対応したカード型紛失防止トラッカー「Eufy SmartTrack Card E40」を発売した。価格は5990円。 本モデルは、iPhoneやiPadなどの「探す（Apple Find My）」アプリに加え、Android端末の「Find Hub」の双方に対応した。機種変更などによってスマートフォンのOSが変わった場合でも、端末を買い替えることなく継続して使