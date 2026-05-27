作者・送達ねこさんのもとには同僚たちから体験談が届く【漫画】本編を読む町の隅々まで配達して回る現役郵便局員が、実際の怪異体験を漫画化した「郵便屋が集めた奇談」が話題だ。作者の送達ねこ(@jinjanosandou)さんは、「配達があるので怖がってばかりもいられず、ただただ怪異に出合う郵便局員たちの話です」と語る。読者からも「背筋がゾクッとしたけどめちゃくちゃおもしろい…！」「不思議で怖い話が好き」と好評だ。W先輩