All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、東京都在住33歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：あやさん年齢性別：33歳女性同居家族構成：本人、夫（36歳）、子ども（3歳、0歳）居住地：東京都住居形態：社宅雇用形態：自営業・自由業世帯年収：本人30万円、配偶者750万円現預金：3500万円リスク資産：1500万円「キャンペーン金利が高いau