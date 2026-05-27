タレントのまつきりなさんは5月26日、自身のInstagramを更新。息子とのさまざまなショットを公開しました。【写真】まつきりなの育児ショット「可愛いのが溢れ出ている‥」まつきさんは「息子が生まれて半年」「このまま赤ちゃんでずっといてと思う反面、早く話してみたいなって毎日愛しいご機嫌なママでがんばるよー！！！！」などとつづり、8枚の写真を投稿。1枚目は、抱っこしている息子に顔を蹴られているショットです。2