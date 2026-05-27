過去10年で最多の195人。こちらは2025年、石川県内の職場で熱中症により医療機関を受診した人の数です。気温が高くなるこれからの時期は注意が必要です。月別にみると梅雨に入る6月は湿度も高くなることから増え始めています。本格的な夏を迎えるのを前に27日、屋外での作業が多い建設業界に対して、石川労働局は職場での熱中症予防対策の要請を行いました。これから熱中症の発症リスクが高まることから、石川労働局では県建設業協