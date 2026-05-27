◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人-ソフトバンク(27日、東京ドーム)巨人先発・戸郷翔征投手が7回1失点で、今季2勝目の権利を持って降板しました。初回、2アウト1、2塁のピンチを迎えるも山本恵大選手から空振り三振を奪い、無失点での立ち上がり。しかし3回に2アウト1、3塁から山本選手に先制タイムリーを許し1点を失います。味方打線が打者一巡の猛攻を見せ逆転し、4点リードに変わった4回以降も粘りの投球。毎回ランナーを出すもソフ