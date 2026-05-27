黄川田消費者担当相は27日、食品ロス削減の取り組みを進めるコンビニエンスストアを視察しました。食品ロスをめぐっては、政府は2030年度までの30年間で事業系の食品ロスを216万トンまで削減することを目指していますが、2023年度時点で233万トンと目標には届いていません。黄川田消費者担当相は27日、目標の2030年度まであと4年となったことを受け、取り組みを進めるコンビニエンスストアを視察し、本来は廃棄していた端材を活用