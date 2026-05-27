◇交流戦阪神─日本ハム（2026年5月27日甲子園）阪神の大山悠輔内野手（31）が日本ハムの韋駄天の快足に痛恨の“追い抜かれ”を許した。7回1死一塁で途中出場の五十幡が打席に。及川のカットボールを振りに行って平凡な一ゴロかと思われたが、処理した大山は回転して二塁送球を狙ったものの、諦めて一塁ベースを踏もうと動き出したが、球界随一のスピードを誇る昨季25盗塁の五十幡はすぐそこに迫ってきていた。際どいタ