◇関西学生春季リーグ最終節1回戦立命大3―4同大（2026年5月27日わかさスタジアム京都）関西学生の春季リーグは27日に最終節を迎え、立命大は同大に延長11回の末、3―4でサヨナラ負けを喫した。今秋ドラフト上位候補に挙がる最速151キロ左腕の有馬伽久（がく＝4年）は、今春最長となる延長11回を投げ切るも最後に力尽きた。関大の優勝で、2季連続優勝が途絶えた上で臨んだ伝統の「同立戦」。同点の5回1死一塁から打者2