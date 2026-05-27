「ＤｅＮＡ−オリックス戦」（２６日、横浜スタジアム）古傷の両膝痛で開幕から２軍落ちしていたオリックス・杉本裕太郎外野手（３５）が３点リードの六回１死、投手・曽谷の代打で今季初の１軍出場。結果は見逃し三振だった。ファーム戦での調整を終え、２６日に昇格を果たした杉本は「もう１試合でも早く行きたいという気持ちでいる。一番は打つのが役目。そこを大事にしたい」と話していた。昨季は１１９試合に出場し、