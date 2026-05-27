『絶望ライン工独身獄中記』を読む最近車を購入した。MAZDAロードスターという、2人乗りの小さなスポーツカーである。天井部分は開閉可能な幌形状で、天気が良い日など全開にして走るのが実に気持ちが良い。2人乗りを謳ってはいるが実情は少し異なり、助手席にはグローブボックスもドリンクホルダーさえなく、とにかく荷物を収納するスペースがない。釣り道具を小さなトランクルームに入れ、助手席に手持ちのリュックなど置いた