2026年3月16日、辺野古沖で抗議船2隻が転覆し、乗っていた修学旅行中の女子高校生（17）と船長の2人が死亡した。元日本共産党区議団幹事長の松崎いたるさんは「日本共産党の沖縄北部地区委員会は、2隻を運航したヘリ基地反対協議会の構成団体だ。事故後2週間、党機関紙のしんぶん赤旗は実質3回しか報じず、党からの謝罪も説明もなかった。事実に向き合おうとしなかった初動の姿勢に問題がある」という――。（第1回）※本稿は、松