◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―オリックス（２７日・横浜）オリックス戦で交流戦初先発したＤｅＮＡの篠木健太郎投手は、５回９安打５失点でマウンドを降りた。初回にヒュンメルの左中間適時二塁打で先制し１点の援護をもらった。しかし直後の２回に先頭の山中、続く野口に連打を浴び無死一、二塁。さらに若月に中前適時打を浴び同点とされた。なおも無死一、三塁から来田に中犠飛を打たれ逆転を許した。１