◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―楽天（２７日・バンテリンドーム）楽天・古謝樹投手が中日戦に先発し、４回６安打４失点だった。初回に１点を失うと、１点リードの３回先頭で鵜飼に右中間への同点ソロを被弾。同点の４回は１死から石川に左翼席へ勝ち越しソロを浴びた。さらに１死二塁から山本に左翼線への適時二塁打。踏ん張り切れなかった。５回の攻撃で代打を送られて、交代。今季２勝目を逃した。２点ビハイン