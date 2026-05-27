◆第９回葵Ｓ・Ｇ３（５月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝５月２７日、美浦トレセン桜花賞１０着のショウナンカリス（牝３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父リアルスティール）は、坂路を単走で５２秒３―１２秒６をマーク。ゴール前で仕掛けられると力強い脚さばきで伸び、状態の良さをうかがわせた。加藤士調教師も「乗り手も『いい感じ』と言っていたし、問題なく順調にきています」と納得の表情を浮かべる。