MANATO（BE:FIRST）/ Rain on me -Special Video-サムネイル 6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTのメンバーMANATOのソロ曲「Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜」のSpecial Videoが27日、公開された。【動画】公開されたMANATO（BE:FIRST）「Rain on me -Special Video-」BE:FIRSTメンバーによるソロ企画『One of the BE:ST』第5弾は、MANATOの作品「Rain on me」。映像は、歌詞の世界を体現するド