◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―ロッテ（２７日・マツダスタジアム）広島・森翔平投手が６回５安打１失点でマウンドを降りた。立ち上がりから内角を有効に使った投球。２回に２死二、三塁を招いたが、毛利を空振り三振に抑えた。６回は先頭の山口に左翼へソロを浴びたが、最小失点にとどめた。これで今季初勝利の権利を手にした。