27日午前、大江町で木の伐採作業をしていた66歳の会社員の男性が伐採した木にぶつかり、死亡しました。警察が詳しい事故原因を調べています。死亡したのは河北町西里の会社員布川浩之さん（66）です。警察と消防によりますと、きょう午前9時15分ごろ、大江町月布の山中で「伐採した木が布川さんの頭部に当たった」と一緒に作業をしていた同僚から119番通報がありました。けがの状態などから布川さんの頭部には強い衝撃が加わったと