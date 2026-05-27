俳優の鈴木愛理（32）が27日、都内で行われた映画『ミニオンズ＆モンスターズ』（8月7日公開）日本語吹替版キャスト報告会イベントに登壇。なにもかも「もったいない」と行動してしまうことを明かした。【全身ショット】清楚！真っ白ワンピを着こなした鈴木愛理純白のロングワンピースをかれんに着こなし登場した鈴木は、本作が「ミニオンズ」シリーズ初出演。登壇からうれしさのにじむ華やかな笑顔で、共演者たちとのトークを