西武は27日、立大スポーツウエルネス学部と地域、スポーツ、教育振興などを連携して進める基本協定を結んだと発表した。大学内での学割チケットの販売や球団イベントの企画、運営などを共同で行う。西武の奥村剛球団社長は「新しい感性を、マーケティング戦略やイベント企画などに反映し、地域社会に新たな価値を創造していきたい」とコメントした。