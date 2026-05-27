これから豪雨などの災害が心配な季節となりますが、あす（28日午後）から「警報」や「注意報」など気象庁が発表する「防災気象情報」が新しくなります。これまでと何が、どう変わるのでしょうか？【画像で確認】どう変わる？新たに提供される「防災気象情報」「複雑でわかりにくい」指摘受け…「防災気象情報」が変わる毎年、甚大な被害をもたらす豪雨災害。災害が起こるおそれが高まると、気象庁から発表されるのが「注意報」や