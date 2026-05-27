新日本プロレスの棚橋弘至社長テレビ朝日ホールディングスは27日、テレビ朝日が新日本プロレスリングの株式を追加取得し、連結子会社とすると発表した。世界展開を見据えた映像コンテンツやIP（知的財産）の開発を強化するとしている。株式取得は6月30日の予定。テレ朝は、現在の筆頭株主でゲーム開発などを手がけるブシロードから新たに株式を取得し、約46％を保有する。ブシロードは、残りの株式をIT大手サイバーエージェン