日本記者クラブ賞を受賞した元共同通信編集委員の菅谷斉氏（中央）＝27日午後、東京都千代田区2026年度の日本記者クラブ賞に決まった元共同通信編集委員の菅谷斉氏（82）への贈賞式が27日、東京都内で開かれた。菅谷氏は50年以上プロ野球を取材。著書を通じてプロ野球が社会に根付いていった様を描き、スポーツジャーナリズムの価値を高めたと評価された。菅谷氏は「社会の中のプロ野球という私の視点を評価していただいた。本当